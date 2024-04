Gesetz wohl in Teilen verfassungswidrig Autistischer Junge darf doch Berliner Schule besuchen

Es war ein Paukenschlag, der zunächst ungehört verhallte: Vergangenen Donnerstag erklärte das Verwaltungsgericht in einem Urteil, dass es eine Passage des aktuell gültigen Schulgesetzes für verfassungswidrig hält. Das berichtete zuerst der Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint.

Eine schmerzliche Niederlage für die Bildungsverwaltung, an deren Spitze allerdings inzwischen ein Wechsel stattgefunden hat: Das aktuelle Schulgesetz wurde im September 2021 von Rot-Rot-Grün noch kurz vor der Abgeordnetenhauswahl durchgepeitscht – trotz einer ausdrücklichen Warnung der damaligen Senatskanzlei unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) wegen „rechtsförmlicher Probleme“.

Die Passage, die das Verwaltungsgericht nun beanstandete, sieht die Möglichkeit vor, dass die Schulaufsicht unter anderem verhaltensauffällige Schüler ganz oder teilweise vom Schulbesuch ausschließen darf – auch gegen den Willen der Eltern. Geklagt hatte ein zehnjähriger Schüler, der eine Autismus-Spektrum-Störung hat.

Mit der Begründung des wiederholten „gewalttätigen Verhaltens“ hatte die Senatsverwaltung Anfang März das „vorübergehende vollständige Ruhen der Schulbesuchspflicht“ angeordnet – also einen kompletten Ausschluss vom Schulbetrieb. Dagegen waren die Eltern des Jungen vorgegangen. Mit Erfolg: Ihr Sohn darf wieder in die Schule gehen.

Junge wurde vom Schulbesuch ausgeschlossen

In seinem Beschluss VG 3 L 208/24 stellte das Verwaltungsgericht jetzt fest: „Die in § 41 Abs. 3a Satz 1 und 2 enthaltene Ermächtigung der Schulaufsichtsbehörde, das Ruhen der Schulbesuchspflicht anzuordnen, hält aller Voraussicht nach einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung nicht stand.“ Für einen derartigen „erheblichen Grundrechtseingriff“ gebe es „keine hinreichend bestimmte Rechtsgrundlage“, weil im Berliner Gesetz, anders als in anderen Bundesländern, keine „Gefährdungstatbestände“ benannt werden. Es sei deshalb „evident“, dass die gesetzliche Regelung nicht einmal den „verfassungsrechtlichen Mindestanforderungen“ genüge.

Die strittige Passage im aktuellen Schulgesetz § 41 Abs. 3a: Für Schülerinnen und Schüler kann die Schulbesuchspflicht vorübergehend ganz oder teilweise ruhen. Hierüber entscheidet die Schulaufsichtsbehörde auf Antrag der Klassenkonferenz nach Anhörung der Schülerin oder des Schülers und seiner oder ihrer Erziehungsberechtigten auf Grundlage einer Stellungnahme des Schulpsychologischen und Inklusionspädagogischen Beratungs- und Unterstützungszentrums. (...) Die Entscheidung ist durch die Schulaufsichtsbehörde spätestens nach drei Monaten erstmalig zu überprüfen. Über die Teilnahme an temporären alternativen Bildungs- und Erziehungsangeboten entscheidet die Schulaufsichtsbehörde mit Zustimmung der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Erziehungsberechtigten.

Anders formuliert: Das Gesetz ist in seiner jetzigen Form zu vage, als dass mit ihm ein Ruhen der Schulpflicht aufgrund disziplinarischer Vorfälle begründet werden könne. Die Anordnung der Schulaufsicht ist damit rechtswidrig und das Schulgesetz wird in der Folge voraussichtlich dem Bundesverfassungsgericht zur sogenannten konkreten Normenkontrolle vorgelegt.

„Der Beschluss zeigt, wie wichtig ein funktionierendes inklusives Schulsystem ist“, kommentierte Rechtsanwältin Cornelia Liedtke gegenüber dem Tagesspiegel. „Ich würde mich freuen, wenn er vom Gesetzgeber zum Anlass genommen würde, in sich zu gehen. Das Grundrecht auf Bildung darf nicht auf diese Weise angetastet oder gar ausgesetzt werden.“

Früher wurden solche Fälle in die Jugendhilfe abgeschoben

Die Schulverwaltung, inzwischen CDU-geführt unter Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, teilte am Montagabend mit, man werde die Entscheidung „eingehend prüfen“. Für wie viele Schüler in Berlin derzeit die Schulpflicht „ruht“, wurde auf Anfrage nicht mitgeteilt. Schulrechtsanwältin Liedtke sagte dem Tagesspiegel, allein bei ihrer Kanzlei liefen seit gut einem Jahr Dutzende ganz ähnlicher Fälle auf.

Die Bildungsfachfrau der Grünen im Abgeordnetenhaus, Marianne Burkert-Eulitz, ist inzwischen in der Opposition, war aber als Abgeordnete einer Koalitionspartei 2021 federführend bei der nun geltenden Schulgesetzreform. Dennoch begrüße sie das Urteil, sagte die Abgeordnete dem Tagesspiegel. Der Schulaufsichtsbehörde warf sie vor, den ursprünglichen Geist der Passage pervertiert zu haben: „Die Schulverwaltung hat die Absicht, Kinder nicht für immer aus dem Schulsystem zu kegeln, umgekehrt.“

Burkert-Eulitz kennt das Problem aus ihrer eigenen Tätigkeit als Rechtsanwältin: „Früher wurde für Kinder mit besonderen Bedarfen, wie etwa einer Autismus-Spektrum-Störung, oft ohne vernünftiges Verfahren oder zeitliche Begrenzung ein Ruhen der Schulpflicht angeordnet. Die Kinder wurden dann in die Jugendhilfe abgeschoben und landeten dann in irgendwelchen Schulersatzprojekten – oft ohne geregelte Grundlage.“ Diesem Problem habe sie Abhilfe schaffen wollen, sagte Burkert-Eulitz, „ich wollte, dass die Schule in der Verantwortung für diese Kinder bleibt“ – jedoch ohne Erfolg.

Der Schulplatz ist zurückgewonnen, die Probleme bleiben

Für die jetzige schwarz-rote Koalition sind Fehler im Schulgesetz kein Beinbruch, ihre Fachleute erarbeiten derzeit sowieso eine eigene Novelle. „Der Referentenentwurf zur Schulgesetznovelle, den die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vorgelegt hat, enthält bereits umfangreiche Änderungen an den bestehenden Vorschriften“, sagte der Sprecher der Bildungsverwaltung. „Im Rahmen der angesprochenen Prüfung schauen wir, ob weitere Anpassungen erforderlich sind.“ In einem aktuellen Entwurf, der dem Tagesspiegel vorliegt, sind die vom Verwaltungsgericht beanstandeten Passagen ersatzlos gestrichen worden – schon vor dem Beschluss.

Doch das reale Problem, dass es für Kinder mit Autismus oder anderen Neurodiversitäten in Berlin viel zu wenig geeignete Schulplätze gibt, bleibt unverändert. Zwei Jahre, sagte die Mutter des vor Gericht siegreichen Zehnjährigen dem Tagesspiegel, habe er auf seinen nun wieder errungenen Schulplatz warten müssen. Ob er ihn nun wieder beanspruchen wird oder ob es ein alternatives Schulplatzangebot gibt, ist noch offen. Zwischen der Schule und der Familie ist viel Vertrauen verloren gegangen.

Seine Mutter kritisierte gegenüber dem Tagesspiegel die allgemein katastrophalen Rahmenbedingungen für Schüler:innen wie ihren Sohn in Berlin: schlechter Zugang zu Informationen, mangelnder Schulplätze, fehlende oder unzureichend ausgebildete Fachkräfte, die die Kinder unterstützen könnten. „Die Strukturen müssen angegangen werden“, sagte die Frau.