280 Kitas in Berlin betroffen Verdi ruft Erzieherinnen und Erzieher ab Montag zu dreitägigem Warnstreik auf

Nach einem ersten Warnstreik für bessere Arbeitsbedingungen am vergangenen Donnerstag ruft die Gewerkschaft Verdi von diesembis Mittwoch zu weiteren Arbeitsniederlegungen in 282 kommunalen Berliner Kitas auf. Dies hatte Verdi am Freitag angekündigt. Der Landeselternausschuss Kindertagesstätten reagierte ablehnend und warnte vor den Konsequenzen insbesondere für Alleinerziehende und Familien ohne alternative Betreuungsmöglichkeiten.

Der Landeselternausschuss Kita distanziert sich klar von den derzeitigen Streiks der Gewerkschaft Ver.di. Aus einer Mitteilung des LEAK

Die kommunalen Kitas gehören zu fünf Eigenbetrieben mit insgesamt 34.000 Kindern. Dem Vernehmen nach ist von den etwa 7000 Erzieherinnen und Erzieher rund jede/r zweite entweder bei Verdi oder bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) organisiert.

Kein erneuter „Solistreik“ der GEW?

Am Donnerstag hatte die GEW wie berichtet zu einem „Solistreik“ aufgerufen und somit die Verdi-Arbeitsniederlegung unterstützt. Etliche Kitas waren dann auch komplett geschlossen. Bisher ist nichts davon zu hören, dass die GEW auch den dreitägigen Warnstreik der Konkurrenzgewerkschaft mitträgt: Bis zum Sonntagabend fand sich auf der GEW-Homepage dazu kein Hinweis.

Am ersten Warnstreik hatten sich laut Verdi rund 2500 Beschäftigte beteiligt, bis zu zwei Drittel der kommunalen Kitas seien geschlossen geblieben. Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag, der die pädagogische Qualität in den vielfach von Personalmangel geprägten kommunalen Kitas sichert und Entlastung schafft.

Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen

Unter anderem sollen dort Regelungen zur Gruppengröße, zum Ausgleich von Belastungen und für eine bessere Ausbildung festgehalten werden. Der Senat lehnt Gespräche darüber bisher ab und verweist darauf, dass Berlin Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) sei und hier keinen Alleingang vollziehen könne. Die Eigenbetriebe betreuen etwa 20 Prozent der Berliner Kita-Kinder.

Die GEW bestreikt seit 2021 immer mal wieder die Schulen, da sie für die Lehrkräfte einen ähnlichen zusätzlichen Tarifvertrag wie Verdi für die Kitas erreichen will. Was auffällig ist: Während der Landeselternausschuss Schule (LEA) die Warnstreiks der GEW für kleinere Klassen anfangs vehement unterstützt hat und erst neuerdings mahnt, der Bogen könne „überspannt werden“, lehnt der LEAK den Warnstreik von vornherein ab.

Besonders betroffen sind dabei die vielen Alleinerziehenden in unserer Stadt. Aus einer Mitteilung des Landeselternausschusses Kita

Bereits einen Tag vor dem ersten Warnstreik am 5. Juni schrieb der LEAK, dass das Gremium „sich klar von den derzeitigen Streiks der Gewerkschaft ver.di distanziert“. In einer Erklärung auf der Homepage heißt es: „Es ist für uns unverständlich, dass die Eltern und Kinder in Berlin nach den harten Corona-Jahren und den Tarifstreiks Ende 2023 erneut die Leidtragenden sein sollen.“

In diesem Streik würden „genau jene Familien mehr belastet, die bereits die aktuellen Herausforderungen durch gekürzte Öffnungszeiten, Kitaschließungen oder fehlendem pädagogischen Fachpersonal kompensieren müssen“.

Viele Eltern hätten nicht die Möglichkeit, binnen einer Woche eine alternative Betreuung für ihre Kinder zu organisieren. Urlaubstage seien vielfach schon aufgrund der Schließzeiten und anderer Reduzierungen verplant. Besonders betroffen seien dabei die vielen Alleinerziehenden, mahnt der LEAK weiter. Manche Familien seien aufgrund der Zerrissenheit von beruflicher Verantwortung und Kinderbetreuung „existenziell bedroht“. (mit dpa)