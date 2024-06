Nach Baustart mit Bundeskanzler So steht es um die Oberschule neben dem Siemens-Campus

Neulich war Baustart fürs Berliner Milliardenprojekt in Siemensstadt. Mit dabei: Olaf Scholz, SPD. Der Kanzler machte sein Abitur 1977 am Gymnasium Am Heegen im Hamburger Ortsteil Rahlstedt-Ost. Abinote by the way: 1,6.

Der Neubau einer Grundschule war hier unter diesem Link im Tagesspiegel Thema. Auch in Berlin-Siemensstadt (Bezirk Spandau) wird’s Oberschüler geben, schließlich entstehen dort 2800 Wohnungen. Nicht weit von Siemensstadt entfernt wird im Neubaugebiet der „Wasserstadt Spandau“ ein neues Gymnasium gebaut, 2025 im benachbarten Berliner Ortsteil Haselhorst.

Doch auch direkt am Rohrdamm in Siemensstadt steht eine Oberschule im Fokus: die „Schule an der Jungfernheide“ um Karin Stolle (460 Jugendliche), genau gegenüber der Spatenstich-Brache.

Diese Schule liegt derzeit südlich des verwilderten S-Bahndamms. Ab 2025 soll die Trasse wieder aufgebaut werden. Dann rollen die S-Bahnzüge quasi über den Schulhof – denn die Schule soll auch nördlich der Trasse ein großes Grundstück nutzen: das alte Siemens-Stadion, auf dem zuletzt Flüchtlingscontainer standen. Hier mein aktuelles Foto.

Vom Sportplatz im alten Siemens-Stadion ist neben dem S-Bahnhof Siemensstadt nicht mehr viel zu sehen. Hier soll eine Schule gebaut werden. © André Görke

„Für die Schule an der Jungfernheide besteht nach wie vor der Plan, den Standort im Zuge der Berliner Schulbauoffensive einerseits umfassend zu sanieren und andererseits zu erweitern“, sagte jetzt Schul- und Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, dem Tagesspiegel-Newsletter „Spandau Daily“.

Vorgesehen sei der Ausbau des Standortes zu einer Gemeinschaftsschule mit mehr als 1000 Schulplätzen, die sich auf zwei Züge Primarstufe (288 Schülerinnen und Schüler), 6 Züge Sekundarstufe I (600 SuS) und 2 Züge Sekundarstufe II (150 SuS) verteilen.

Die Baustelle selbst ist kein Bezirksding. Stadträtin Brückner: „Die Umsetzung der Gesamtsanierung und Erweiterung liegt in den Händen der Howoge und könnte laut Rahmenterminplan ab 2027 erfolgen.“ Ab 2029 dann: neue S-Bahn, neue Nachbarn, neue Kanzlerin oder Kanzler – und auch eine neue Schule?