Neuer Brandbrief zur Schulpolitik Berliner Bündnis unterstützt Forderungen nach milliardenschwerer „Bildungswende“

Nach den prominent unterzeichneten Brandbriefen rund um den gescheiterten Bildungsgipfel im März hat sich am Donnerstag eine weitere überregionale Initiative mit einem eindringlichen Appell an die Bundes- und Landespolitik gewandt. Sie wird vom Berliner Bündnis „Schule muss anders“ getragen, das sich mit Teachers for Future Germany e.V. zusammengetan hat.

Ausgehend von der Mahnung, dass der Lehrkräftemangel zu einer der „schwersten Bildungskrisen seit Gründung der Bundesrepublik“ geführt habe, erhebt die Initiative in ihrem offenen Brief vier Kernforderungen für ein „inklusives Bildungssystem, das auf die Zukunft vorbereitet“ auf. Mitinitiatorin ist die Arbeitsgemeinschaft von Schulelternbeiräten rund um Mainz ( ARGE-SEB).

Ihrer Feststellung, dass der Personalmangel „auf ein veraltetes, unterfinanziertes und segregiertes“ und sozial ungerechtes Bildungssystem treffe, weshalb erheblich ungesteuert werden müsse, haben sich 90 Unterzeichner angeschlossen. Auf Bundesebene gehört zu den Erstunterzeichnern neben den Gewerkschaften Verdi, GEW und dem DGB eine bunte Mischung von der Montessori-Stiftung bis hin zum Bundeselternrat und dem Deutschen Kinderhilfswerk..

Sie alle dringen auf rasche neue Weichenstellungen „in den nächsten Wochen und Monaten“, um der „sozialen Spaltung“ entgegenzuwirken, die durch den Erzieher- und Lehrkräftemangel noch verstärkt werde.

Was zu den Kernforderungen gehört: