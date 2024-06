Tagesspiegel Plus Statt Schwarzarbeit ab Klasse 10 : „Ankerschulen“ sollen Berliner Schulabgängern Perspektiven eröffnen

Tausende Jugendliche in Berlin gleiten Jahr für Jahr mangels beruflicher Orientierung in die sozialen Transfersysteme ab. Schwarz-Rot will mit einem 11. Pflichtschuljahr gegensteuern.