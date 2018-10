Natürlich kann man in den Herbstferien Drachen steigen lassen. Oder bunte Herbstblätter trocknen. Oder Kastanien sammeln. Aber man kann auch jede Menge Neues entdecken, ohne sich auch nur eine Sekunde zu langweilen. Wir haben hier mal ein paar Vorschläge der Staatlichen Museen und weiterer Anbieter zusammengestellt. Weitere Tipps gibt es HIER.

ALTES MUSEUM

Labor Antike: Was sind das für Farben?

Im Labor Antike experimentierst du mit Farben, deren Reste heute noch auf Objekten im Alten Museum zu sehen sind. Was passiert, wenn man Steine, Erde oder Pflanzen zu Pulver zerreibt und mit Eiweiß vermischt? Wie wirkt dieser Mix auf hellem oder dunklem Stein, auf Leder oder Stoff? Ist die Farbe dann wasserfest? Finde es bei diesem Workshop heraus!

27.10., 14–16 Uhr, 9–12 Jahre, 9 €

BODE MUSEUM

Mix Max: Chimären, Sirenen und andere Neuschöpfungen

Ein Adler mit zwei Köpfen, ein Mensch mit Hühnerfüßen? Wer hat sich solche Wesen ausgedacht? Welche Bedeutungen haben sie? Du zeichnest die Mischwesen, die du im Museum entdeckst. Dann lässt du deiner Fantasie freien Lauf und entwickelst lustige Neuschöpfungen.

27.10., 14–16 Uhr, 6–12 Jahre, 9 €

Kreative Herbstferien im Pergamon-Museum. Foto: SMB/Valerie Schmidt

GROPIUS BAU

Geistesblitze. Wie neue Ideen die Welt verändern

Die richtige Idee zur richtigen Zeit kann die Welt verändern. Aber wie entstehen solche Geistesblitze? Warum setzen sich manche Ideen durch und andere werden verworfen? In der Ausstellung erkundest du, welche Erfindungen die Geschichte geprägt haben. Du entdeckst uralte Straßen, Wagen und die ersten Werkzeuge des Menschen. Anregungen genug für eigene Geistesblitze: In der „Werkstatt für Archäologie und Geistesblitze“, einem Aktionsraum für Kinder und Jugendliche zur Ausstellung, entwickelst du ein eigenes Fahrzeug.

28.10., 14.30–16.30 Uhr, 6–12 J., 9 €

STADTRAUM BERLIN

Was Knochen, Scherben und Steine zeigen

Bei Archäologie denken die meisten an Ausgrabungen. Doch auch viel später kann man mit den richtigen Methoden noch völlig neue Informationen aus Knochen, Scherben und Steinen gewinnen. Wie das geht, wird im Workshop erklärt und erprobt. Der Workshop findet am Petriplatz im alten Cölln statt, wo mehr als 3000 Gräber gefunden wurden. Bitte wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk mitbringen.

27.10., 11–13.30 Uhr, 6–12 Jahre, 9 €

In den Berliner Museen kann man in den Ferien auch selbst Hand anlegen. Foto: Valerie Schmidt

MUSEUM EUROPÄISCHER KULTUREN

Offene Werkstatt: Textile Techniken

In der Ausstellung „100 Prozent Wolle“ werden textile Techniken vorgestellt. Hast du schon einmal Spinnen, Stricken, Häkeln, Knüpfen oder Weben ausprobiert? In der Werkstatt stehen dir Werkzeuge und Materialien zur Verfügung. Gemeinsam mit anderen tauschst du dich über Techniken, Tricks und persönliche Erlebnisse aus.

28.10., 14–17 Uhr, Familien/Kinder 6– 12 Jahre, kostenfrei. Keine Anmeldung.

NEUES MUSEUM

Hieroglyphen. Schreiben wie alte Ägypter

Die Hieroglyphen der Ägypter gehören zu den ältesten Schriften der Welt. Im Workshop erfahrt ihr Spannendes über die altägyptischen Zeichen und lernt einige von ihnen zu lesen. Im Werkraum könnt ihr dann auf echtem Papyrus euren Namen in Hieroglyphen schreiben.

28.10., 14–16 Uhr , 9–12 Jahre, 9 €. Tsp

Adressen und Informationen zur Anmeldung unter https://www.smb.museum/?id=3252

STAATSBALLETT BERLIN

Tanz-Workshop

Zum Educationprogramm des Staatsballetts Berlin gehört auch ein Ferienkurs. Er heißt „Ohne Worte – Pantomimisches Spiel“ und dreht sich um die Körpersprache als Handwerkszeug eines Pantomimen. In einem viertägigen Workshop vom 31.Oktober bis 3. November, jeweils 11–13 Uhr, werden die Kinder an die Grundlagen dieser Kunstform herangeführt und erarbeiten unter der Leitung des Tanzpädagogen und Pantomimen Stefan Witzel eigenständige kleine Etüden zu verschiedenen Themen.

Der Workshop findet in den Ballettsälen des Staatsballetts Berlin in der Deutschen Oper Berlin statt und richtet sich an Kinder zwischen acht und zehn Jahren. Der Kursus kostet 40 Euro pro Person. Am letzten Tag findet eine kleine Präsentation für die Eltern statt.

Die Anmeldung ist per E-Mail an die Adresse contact@tanz-ist-klasse.de, telefonisch unter +49 (0)30 34 384 166 oder über www.tanz-ist-klasse.de möglich.

In den Ballettsälen des Staatsballetts gibt es auch Ferienkurse. Foto: Bettina Stoess

ACTIVITY-SCHAUSPIELSCHULE

Schauspielworkshop ab 9 Jahren

Um die Geschichten von Pettersson und Findus geht es bei diesem fünftägigen Workshop - und zwar ganz speziell um den Hahn Caruso, der den Hühnern den Kopf verdreht - sehr zum Ärger von Findus.

Mo, 29.10. - Fr, 02.11.2018, 10:00 - 14:00 Uhr

Kosten und Anmeldung: € 178.– oder € 143.– (20% Ermäßigung für ACTivity Schüler oder Inhaber des Super-Ferienpass)

ACTIVITY-SCHAUSPIELSCHULE

Schauspielworkshop ab 12 Jahren

Bei diesem Workshop geht es um das Thema Musical - und deshalb um Tanz, Gesang und Schauspiel. "Spaß steht im Vordergrund, aber auch Disziplin und das Gruppengefühl", versprechen die Veranstalter.

Mo, 29.10. - Fr, 02.11.2018, 15:00 - 19:00 Uhr

Kosten und Anmeldung: € 178.– oder € 143.– (20% Ermäßigung für ACTivity Schüler oder Inhaber des Super-Ferienpass)

Hier geht es zum Anmeldeformular

ILLE-KLUB

Schauspiel- und Medienprojekt

Es gibt noch freie Plätze für Jugendliche (13-16 Jahre) für ein Schauspiel- und Medienprojekt in den Herbstferien:

vom 29.10. bis 2.11. im Zille-Klub in Berlin-Moabit – dort ist ein Raum mit großer Bühne.



In dem Projekt haben Jugendliche die Möglichkeit sich künstlerisch auszuprobieren. Sie erhaltet Sprech- und Schauspieltraining, lernen verschiedene Theaterdisziplinen wie Bühnenbild, Regie, Maske, Kostümbild und Beleuchtung kennen und arbeiten multimedial. Gemeinsam entwickeln wir ein eigenes Theaterformat und führen es zum Ende des Projektes an zwei Tagen auf.



Wo: Rathenower Str. 17, 10559 Berlin

Wann: Eine Projektwoche in den Herbstferien: 29. Oktober bis 2. November – 10:30 bis 16:30 Uhr

Weitere Projekttage: Samstag, 24.11. und Samstag, 12. Dezember – jeweils 11:00 bis 17:00



Das Projekt „Auf Spurensuche“ wird unterstützt durch das Programm Künste öffnen Welten der BKJ im Rahmen des Bundesprogramms Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Das Projekt „Auf Spurensuche“ ist eine Kooperation zwischen Interkulturell-Aktiv e.V., der Heinrich Gemeinschaftsschule und dem Jugendclub Schlupfwinkel.