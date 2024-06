Schüler kündigten Pro-Palästina-Protest an Angst vor Ausschreitungen – Gymnasium sagt Abitur-Feier ab

Am Berliner Gymnasium Tiergarten werden die Abitur-Zeugnisse in diesem Jahr nicht bei einer feierlichen Veranstaltung an die Schülerinnen und Schüler übergeben. Die Schulleitung hat die Feier im Delphi in Charlottenburg aus Angst vor propalästinensischen Ausschreitungen für den gesamten Jahrgang abgesagt.

Offenbar wollten zahlreiche Schüler dabei propalästinensische Proteste abhalten und mit Kufiya erscheinen. Dabei handelt es um das sogenannte Palästinensertuch. Auch die Berliner Polizei ist bereits über die Absage der Feier informiert, wie eine Sprecherin am Dienstag bestätigte.