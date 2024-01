Schwerer Raub in Charlottenburg-Nord Unbekannte überfallen Berliner Lebensmittelgroßhandel und verletzten drei Männer

Bei einem Raubüberfall auf einen Lebensmittelgroßhandel in Charlottenburg-Nord sind drei Männer verletzt worden.

Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilte, betraten vier Maskierte am Dienstag gegen 17.50 Uhr den Büroraum des Großhandels am Saatwinkler Damm. Mit Messern und einer Schusswaffe sollen sie dort zwei Mitarbeiter im Alter von 58 und 59 Jahren sowie einen 31-jährigen Kunden bedroht haben.

Die Unbekannten sollen die drei geschlagen sowie durch Schnitte und Stiche verletzt haben, außerdem durchwühlten sie Behältnisse und Schränke. Anschließend sollen die Maskierten in einem silbergrauen Auto in Richtung Beusselstraße geflüchtet sein, hieß es von der Polizei – vermutlich ohne Beute.

Mitarbeiter des Großhandels alarmierten Rettungskräfte und Polizei. Die drei Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, konnten diese später aber wieder verlassen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes. (Tsp)