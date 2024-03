Schwerer Unfall in Berlin Auto fährt zwei Fußgänger auf Gehweg an – Lebensgefahr

Zwei Menschen sind am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfallunfall in Berlin-Charlottenburg nach Angaben der Feuerwehr lebensbedrohlich verletzt worden. Zudem wurden sechs weitere Menschen verletzt.

Wie ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage mitteilte, kam es gegen 12.30 Uhr an der Kreuzung Otto-Suhr-Allee/Lohmeyerstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos. In der Folge sei einer der Pkws auf den Gehweg geschleudert worden und habe zwei Fußgänger lebensgefährlich verletzt. Nach notärztlicher Behandlung wurden beide in Krankenhäuser gebracht.

Zudem wurden sechs weitere Menschen verletzt. Drei leicht verletzte Personen wurden ebenfalls in Krankenhaus gebracht, drei weitere wurden vor Ort versorgt. Bei den weiteren Verletzten handelte es sich nach Feuerwehrangaben um fünf Insassen aus den beiden Autos sowie um eine Passantin. Zum Alter der Verletzten konnte der Feuerwehrsprecher auf Nachfrage zunächst keine Angaben machen. (Tsp)