Schwerer Unfall in Berlin Autofahrer kollidiert in Prenzlauer Berg mit mehreren Fahrzeugen – Tram entgleist

In Prenzlauer Berg ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen und einer Tram gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 60-Jähriger gegen 13 Uhr mit seinem Wohnmobil auf der Wisbyer Straße Richtung Wedding unterwegs gewesen sein.

An der Kreuzung mit der Schönhauser Allee stieß er mit drei Fahrzeugen zusammen, die alle auf drei Spuren verteilt vor ihm gehalten haben sollen: drei Autos und ein Motorrad.

Zuletzt kollidierte er mit einer Straßenbahn, die aus Pankow kommend nach rechts in die Bornholmer Straße abbog. Die Tram entgleiste teilweise.

Der Autofahrer erlitt Verletzungen am Kopf und am Rumpf, er kam in eine Klinik. Ebenfalls verletzt wurden die drei anderen Autofahrer – zwei 40-Jährige und eine 67-Jährige – sowie der 62-jährige Motorradfahrer. Der 30-jährige Straßenbahnfahrer und dessen Fahrgäste blieben unverletzt. Die Kreuzung blieb zwei Stunden lang gesperrt.

Besagte Kreuzung gehört zu Berlins Unfallschwerpunkten: 67 Mal krachte es dort im vergangenen Jahr.