Schwerer Unfall in Berlin-Spandau Lkw kollidiert mit Hebebühne – Baumarbeiter stürzt in die Tiefe

Bei einem Verkehrsunfall in Spandau ist am Montagmittag ein 34 Jahre alter Arbeiter schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, befand sich der Mann auf der Nonnendammallee in Siemensstadt im Korb einer Hebebühne, um dort einen Baum zu beschneiden, als es zu dem Unfall kam.

Wegen der Arbeiten seien zwei der vier Fahrstreifen der Nonnendammallee in Fahrtrichtung Rohrdamm gesperrt worden. Ein 52-Jähriger prallte jedoch mit seinem Lastwagen gegen den Korb, der auf einen noch freigegebenen Fahrstreifen geragt haben soll.

Daraufhin stürzte der 34-Jährige etwa drei Meter in die Tiefe und prallte auf der Straße auf. Der Arbeiter erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an. (Tsp)

Zur Startseite