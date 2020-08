An einer Schule in Spandau, dem privaten Wilhelmstadt-Gymnasium, sind elf Corona-Infektionen festgestellt worden – bei zehn Schülern und einem Lehrer. Ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung bestätigte dies dem Tagesspiegel. Zuvor hatte die „Berliner Zeitung“ berichtet.

Die Schule ist seit Montag geschlossen und öffnet voraussichtlich erst am kommenden Montag wieder. Damit handelt es sich um den bisher schwersten Fall an einer Schule seit Beginn des neuen Schuljahres. „Das muss man ernst nehmen“, sagte der Sprecher.

Schulleiter Bünyamin Baykus sagte, dass sich in der vergangenen Woche ein Lehrer präventiv habe testen lassen. Nach dem positiven Testergebnis habe Baykus am vergangenen Freitag sofort die drei Lerngruppen, in denen der Mann unterrichtet habe, nach Hause geschickt.

Das Gesundheitsamt habe dann rund 120 Personen getestet. In den Lerngruppen, die bei dem Mann Unterricht hatten, wurde bei zehn Schülerinnen und Schülern ebenfalls eine Infektion festgestellt.

Es handelt sich um zwei Klassen der Mittelstufe und einen Kurs der Oberstufe. Die Schüler seien bisher zum Glück symptomfrei, sagte Baykus.

Drei Lerngruppen bleiben in Quarantäne

Ob sie sich bei dem Lehrer angesteckt hatten oder ob es sich um Zufallsfunde handle, könne man nicht sicher feststellen.

Am Dienstag seien „als Vorsichtsmaßnahme“, wie Baykus sagt, weitere rund 100 Personen getestet worden, unter anderem das Kollegium sowie weitere Kontaktpersonen. Dabei seien bisher keine weiteren Infektionsfälle festgestellt worden.

Auch er selbst habe am Donnerstag ein negatives Testergebnis bekommen. Er sprach von einer „riesigen Erleichterung“, dass es offenbar doch nicht zu einem größeren Ausbruch gekommen ist.

Am kommenden Montag sollen nun alle Klassen und Kurse, die nicht unter Quarantäne stehen, wieder in die Schule gehen. Die drei Lerngruppen, in denen die Infektionen aufgetreten sind, bleiben noch eine Weile in Quarantäne zu Hause und werden online unterrichtet.

Alle Hygienemaßnahmen eingehalten

An der Schule seien alle Hygienemaßnahmen eingehalten worden, sagte Baykus. Er habe die Kollegen noch einmal sensibilisiert, noch vorsichtiger zu sein, und sie gebeten, etwa Besprechungen möglichst online durchzuführen.

Die Senatsverwaltung für Bildung will am Freitag ihren wöchentlichen Überblick über Coronafälle an Berliner Schulen herausgeben. Bis Ende letzter Woche wurden an rund 40 Schulen Infektionsfälle festgestellt.