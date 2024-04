Sechs Wochen vor der Europawahl In Berlin fehlen noch knapp 6000 Wahlhelfer

Sechs Wochen vor der Wahl zum Europa-Parlament am 9. Juni suchen die Berliner Bezirksämter noch Tausende Helferinnen und Helfer. Laut Landeswahlleiter Stephan Bröchler haben sich bislang 24.300 Menschen in den Bezirkswahlämtern angemeldet. 5.700 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden Stand Freitag noch gesucht. Allen voran in den Bezirken Lichtenberg, Neukölln, Marzahn-Hellersdorf und Charlottenburg-Wilmersdorf werden noch Freiwillige für die Besetzung der Wahllokale gesucht.

Bröchler, der den Posten nach der Pannenwahl 2021 übernommen hatte und seitdem die für Wahlen zuständigen Verwaltungsbereiche auf Vordermann bringt, betonte im Gespräch mit dem Tagesspiegel die besondere Bedeutung der Europawahl: „Das Europäische Parlament ist nicht alles, aber ohne das Parlament ist in Europa alles nichts. Mit der Teilnahme an der Europawahl entscheiden wir nicht nur über die Kräfteverhältnisse im Europäischen Parlament, sondern treten zugleich für eine starke europäische Demokratie ein“, sagte Bröchler.

Das im Vergleich zur Wahlwiederholung 2023 deutlich herabgestufte Erfrischungsgeld für Menschen, die in Wahllokalen aushelfen, liegt bei der Europawahl zwischen 80 und 120 Euro. Anmelden kann sich jeder, der zum Zeitpunkt der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet hat und die Staatsangehörigkeit eines beliebigen Mitgliedstaats der Europäischen Union besitzt. Die Anmeldung erfolgt online unter www.berlin.de/wahlen oder telefonisch unter 030/902231870.