Sein Wagen wurde am Tag zuvor gestohlen Mann trifft an Berliner Tankstelle auf mutmaßliche Diebe seines Autos

Ein Mann ist am Sonntagnachmittag in Berlin-Spandau zufällig auf die mutmaßlichen Diebe seines Autos gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen des 35-Jährigen am Vortag von zwei unbekannten Männern gestohlen worden. Einen Tag später erkannte der Besitzer die mutmaßlichen Täter gegen 14 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Streitstraße – und rief die Polizei.

Die verdächtigen Männer liefen gerade mit Kraftstoffkanistern zu einem Transporter, in dem bereits ein dritter Mann saß. Kurz darauf stoppte die Polizei den Wagen im Goldbeckweg und nahm die Männer im Alter von 32, 26 und 35 Jahren fest. Der älteste von ihnen hatte keine gültige Fahrerlaubnis und war mit mehr als zwei Promille im Blut stark alkoholisiert.

Nach einer Überprüfung des Autos, in dem die Männer saßen, stellte sich heraus, dass dieses Ende Mai an der Wittestraße in Tegel gestohlen wurde.

Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem auch, wo das Auto des 35-jährigen Zeugen ist. Der Wagen war am 3. Juni im Schnepfenreuther Weg in Hakenfelde entwendet worden. (Tsp)