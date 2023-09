SEK-Einsatz in Berlin-Neukölln 43-Jähriger schießt mit Gaswaffe in Nachbarwohnungen

Wegen einer privaten Schießübung in einer Wohnung in Berlin-Neukölln ist am Montagnachmittag ein Spezialeinsastzkommando (SEK) ausgerückt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 17 Uhr alarmierte ein Anwohner der Niemetzstraße die Polizei, weil er mehrere Knalllaute sowie Einschlaggeräusche gehört hatte. Nachdem die Polizei eingetroffen war, meldeten zwei Mieter diverse Beschädigungen an ihren Fensterscheiben.

Der mutmaßliche Schütze konnte im vierten Stock ermittelt werden. Nachdem die Beamten die nötigen Freigaben erhalten hatten, stürmte das Spezialeinsatzkommando die Wohnung des 43-Jährigen. Neben einer Gaswaffe sowie der dazugehörigen Munition beschlagnahmten die Beamten nach eigenen Angaben auch ein Springmesser.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittler probte der mutmaßliche Täter seine Schießkünste an einem Holzvogel auf dem Balkon. Als die Kugeln die improvisierte Zielscheibe verfehlten, schlugen sie in den Glasscheiben der gegenüberliegenden Wohnungen ein.

Verletzt wurde niemand. Dem mutmaßlichen Schützen drohen nun aufgrund der Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Waffengesetz einige Strafen. (Tsp)