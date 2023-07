SEK-Einsatz in Berlin-Spandau Mann droht bei Zwangsräumung mit Gewalt – Anwohner sollen Wohnungen nicht verlassen

Weil ein Mann bei einer drohenden Zwangsräumung dem Gerichtsvollzieher mit Gewalt gedroht haben soll, kommt es am Brunsbütteler Damm in Berlin-Spandau zur Stunde zu einem Großeinsatz der Berliner Polizei. Dabei werden die Beamten auch von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) unterstützt, wie ein Sprecher dem Tagesspiegel bestätigte. Anwohner werden gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben, bis die Polizei Entwarnung gibt.

Auf den Videos eines Polizeireporters bei Twitter sind auch Rettungskräfte der Feuerwehr zu sehen, die sich in Stellung gebracht haben. Außerdem sind SEK-Beamte mit einem großen Sicherheitsschild zu erkennen. Der Brunsbütteler Damm ist aktuell zwischen Nauener Straße und Grünhofer Weg gesperrt. Die BVG meldet, dass der Bus M32 in beide Richtungen umgeleitet wird. (Tsp)