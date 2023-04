SEK im Einsatz Pizzabote in Berlin-Tempelhof mit Waffe bedroht – Tatverdächtige festgenommen

Am Sonntagabend alarmierte ein Zeuge die Polizei wegen einer Bedrohung mit einer Schusswaffe in Berlin-Tempelhof. Das teilte die Behörde am Ostermontag mit.

Ein Lieferant war von einer 57-jährigen Frau mit einer Waffe bedroht worden, als er ihr in einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Wilhelm-Straße eine Pizza liefern wollte. Der Mann (38) ergriff die Flucht und alarmierte die Polizei.

Spezialeinsatzkräfte drangen daraufhin mit einem Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung der Tatverdächtigen ein und nahmen sie fest. Dabei fanden sie eine Schreckschusswaffe mit mehr als 50 Patronen, die sie sicherstellten.

Die Frau hatte einen Atemalkoholwert von rund 3,5 Promille. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd). Verletzt wurde niemand. (Tsp)

