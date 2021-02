Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat am Donnerstag die militant salafistische Vereinigung „Jamaatu Berlin“ alias „Tauhid Berlin“ verboten. Jamaatu bedeutet Gemeinschaft, mit Tauhid ist die Einzigartigkeit Gottes gemeint. Die Gruppierung, die beide Namen verwendet, verherrlichte nach Informationen des Tagesspiegels vor allem im Internet den Kampf der Terrormiliz „Islamischer Staat“ und rief zur Tötung von Juden auf. Gegen mehrere Mitglieder von Jamaatu Berlin sind Strafverfahren anhängig, auch wegen der Bedrohung von Polizisten.

Mehr als 800 Polizeibeamte durchsuchten am Donnerstag in Berlin, unter anderem in Reinickendorf und Kreuzberg, sowie in Brandenburg Wohnungen der etwa 20 Personen zählenden Gemeinschaft. Deren Präsenzen im Internet, unter anderem bei der Videoplattform YouTube, wurden abgeschaltet. Das Verbot erfolgte nach dem Vereinsgesetz. Es erlaubt auch die Auflösung von Gruppierungen, die nicht als eingetragener Verein agieren, sich aber wie ein Verein verhalten.

Salafisten kennen sich aus Fussilet-Moschee

Bei Jamaatu Berlin kamen Salafisten zusammen, die sich bereits aus der berüchtigten Fussilet-Moschee kannten. Senator Geisel hatte im Februar 2017 den Fussilet-Verein aufgelöst. In der Moschee in Moabit hatte der Attentäter Anis Amri häufig Islamisten getroffen, die ebenfalls mit dem IS sympathisierten. Amri war auch am 19. Dezember 2016 kurz vor seinem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in der Fussilet-Moschee. Bei dem Angriff mit einem gekaperten Truck starben zwölf Menschen, mehr als 60 wurden verletzt.

Die jetzt verbotene Vereinigung Jamaatu Berlin wollte offenbar in der Tradition der Fussilet-Moschee auftreten. Jamaatu Berlin verfügte allerdings nicht über eine eigene Gebetsstätte, die Mitglieder blieben unter sich. Vermutlich waren der sektenartigen Vereinigung selbst die noch existierenden salafistischen Moscheen in Berlin nicht radikal genug. Mitglieder der Gruppe fielen in der Öffentlichkeit mit dem Verteilen von Flugblättern auf, vor allem am Hermannplatz in Neukölln und am Gesundbrunnen-Center im Wedding.

Als Anführer von Jamaatu Berlin gelten der Salafist Jarrah B. alias „Abu Umar“ und seine Ehefrau. Jarrah B. hatte sich an der salafistischen Kampagne „Lies!“ beteiligt. Islamisten verteilten am Potsdamer Platz und an anderen öffentlichen Orten in der Bundesrepublik gratis Exemplare des Koran, um vor allem junge Menschen in die militant salafistische Szene zu ziehen. Im November 2016 verbot der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) den hinter der Kampagne steckenden Verein „Die wahre Religion“.