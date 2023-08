Senioren abgelenkt und bestohlen Trickdieb in Berlin zu Bewährungsstrafe verurteilt

Eine 88-jährige Zeugin stützte sich auf einen Rollator, als sie den Gerichtssaal betrat. Sie wurde vor drei Monaten Opfer von Trickdieben, die ältere Menschen im Visier hatten. Mit Toader M. stand einer der Täter am Dienstag vor dem Amtsgericht Tiergarten. Im Fall der 88-Jährigen soll er Schmiere gestanden haben, als ein Komplize mit einem gestohlenen Schlüssel in die Wohnung der Seniorin gelangte, um Geld und Schmuck zu stehlen.

Dem 50-Jährigen wurden vier Taten in Reinickendorf und Spandau zur Last gelegt. In drei Fällen gelang es, Opfer in ein Gespräch zu verwickeln und ihnen dabei Schlüssel aus der Tasche zu ziehen. Bei der 88-Jährigen und bei einer 73-Jährigen durchwühlte einer der Täter Schubladen und Schränke. Beute im Wert von rund 2900 Euro hätten die Diebe erlangt. Auch einer 90-Jährigen seien Schlüssel gestohlen worden.

Die 88-Jährige war am 6. Mai gegen 12.15 an einer U-Bahn-Station von einem Mann angesprochen worden. „Er fragte nach einer Adresse“, so die Zeugin. „Ich bin dann zur Physiotherapie und merkte erst danach, dass mein Schlüssel nicht mehr in der Jacke war.“

974 Euro und Schmuck, darunter der Ring ihres verstorbenen Mannes, fehlten. „63 Jahre waren wir verheiratet, ich trug den Ring an einer Halskette“, sagte die 88-Jährige. An jenem Tag hatte sie die Kette aus Sorge, sie könnte bei der Therapie verloren gehen, zu Hause gelassen.

Für Lkw-Fahrer M. erklärte sein Anwalt, er gebe die Vorwürfe zu. Er sei allerdings nie in Wohnungen der Opfer gewesen. Das Gericht verhängte ein Jahr und sieben Monate Haft auf Bewährung wegen Diebstahls. 2900 Euro seien als Wertersatz einzuziehen. Zudem soll M. an die Opfer insgesamt 4474 Euro Schadensersatz und Schmerzensgeld zahlen.