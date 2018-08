Potsdam - Sensationsfund im Neuen Palais: Bei Aufräumarbeiten hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg 1000 bislang unbekannte Privatbriefe der letzten deutschen Kaiserin entdeckt. Wie die Schlösserstiftung am Mittwoch mitteilte, wurden die Briefe zwischen 1883 und 1886 an die damalige Kronprinzessin Auguste Victoria (1858-1921) geschrieben wurden. Im Jahr 1888 wurde Auguste Victoria Königin von Preußen und deutsche Kaiserin. Die Briefe hätten die Zeit in einem verborgenen Schrank im Neuen Palais überdauert, hieß es.

Während der Aufbauarbeiten der Ausstellung „Kaiserdämmerung. Das Neue Palais 1918 zwischen Monarchie und Republik“, die bis zum 12. November 2018 im Neuen Palais in Potsdam zu sehen ist, wurde das Konvolut von privaten Briefen völlig unerwartet gefunden. Die Absender stammen aus dem familiären Umfeld, etwa von Mitgliedern der Hohenzollern sowie des Hauses Schleswig-Holstein, dem Auguste Victoria angehörte.