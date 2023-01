Sexueller Übergriff in Berliner U-Bahnhof Polizei sucht mit Foto nach mutmaßlichem Täter

Ein bislang unbekannter Mann soll im vergangenen Juni am Fehrbelliner Platz „eine sexuell übergriffige Handlung zum Nachteil einer Frau“ begangen haben, wie die Berliner Polizei mitteilt.

Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Mann und nach Informationen zur Tat. Sie fragt:

Wer hat am 11. Juni 2022 gegen 12.25 Uhr etwas auf dem Bahnsteig der U7 in Richtung Rudow etwas beobachtet?

Wer weiß, wer der Mann ist und wo er sich aufhält?

Wer hat sonst noch sachdienliche Hinweise dazu?

Hinweise nimmt LKA 135 des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten unter Telefon (030) 46 64-91 35 55 oder per E-Mail an lka135@polizei.berlin.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

