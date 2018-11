Am Potsdamer Platz rücken die Handwerker mit schwerem Gerät an: Die "Potsdamer Platz Arkaden", als Shopping-Center noch immer eine der zentralen Anlaufadressen besonders für Touristen, sollen ab 2019 komplett umgebaut werden. Dies wurde am Mittwoch in Cannes bekanntgegeben, wo eine internationale Immobilien-Messe stattfindet.

Im Stil einer Markthalle. Simulation: Investor

Bei den Umbauten soll die Ladenstraße im Obergeschoss komplett entfernt und durch doppel- und dreigeschossige Fassaden ersetzt werden, man will so den Mietern neue Präsentations- und Flächenmöglichkeiten bieten. „Die neuen Potsdamer Platz Shopping Arkaden werden nicht wiederzuerkennen sein“, sagte Steffen Friedlein, Managing Director Leasing der ECE, die das Center seit der Eröffnung 1998 managt und vermietet.

Insgesamt sechs neue Themenbereiche wie etwa Technologie, Sport, Unterhaltung sollen geschaffen werden, in denen 90 Shops, darunter 15 so genannte Flagship-Stores, unterkommen. Kernbereich wird durch den Abriss des oberen Umlaufs eine neue Markthalle darstellen - Größe: 5500 Quadratmeter. Dort soll es Lebensmittel und Restaurant geben.

Derzeit verfügen die Arkaden über 130 Shops auf etwa 40.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Jährlich besuchen zehn Millionen Besucher das Shopping Center.

