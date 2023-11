Sie erpressten Geld von einem 17-Jährigen Berliner Polizei fahndet nach mutmaßlichen Räubern

Die Berliner Polizei fahndet öffentlich nach drei jungen Männern und einer jungen Frau, die im vergangenen Januar einen 17-Jährigen unter Androhung von Gewalt ausgeraubt haben sollen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sich der Vorfall am Mittwoch, den 18. Januar gegen 21.10 Uhr auf dem Zwischendeck des U-Bahnhofs Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg ereignet haben.

Weil er kein Bargeld dabei hatte, sollen die mutmaßlichen Täter den Jugendlichen dazu gezwungen haben, an einem Geldautomaten im Zwischendeck Geld abzuheben. Nachdem das Opfer dies wegen der Drohungen getan hatte, flüchtete die Gruppe mit der Beute. Der 17-Jährige wurde laut Polizei nicht verletzt.

Die Berliner Polizei hat folgende Fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der vier gesuchten Personen machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den gesuchten Personen geben?

Weitere Fotos der tatverdächtigen Personen hat die Polizei hier veröffentlicht.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-273315 (während der Bürodienstzeiten), (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) entgegen.

Außerem können sich Bürger_innen per E-Mail an dir2k33@polizei.berlin.de, die Internetwache der Berliner Polizei oder auch jede andere Polizeidienststelle wenden. (Tsp)