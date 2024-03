Sie standen mit dem Klemmbrett vor der Tür Polizei nimmt Trickbetrüger in Berlin-Pankow fest

In Pankow sind am Montag zwei mutmaßliche Trickdiebe festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden Beamte gegen 11.15 Uhr zunächst von einer 89-Jährigen in die Weddinger Ghanastraße alarmiert.

Diese gab an, von zwei Unbekannten bestohlen worden zu sein. Die Frau und der Mann hätten ihre Wohnung unter dem Vorwand betreten, Spenden für ein Behindertenhilfswerk zu sammeln. Die Seniorin habe einen niedrigen Betrag gespendet und auf dem Klemmbrett des Duos unterschrieben.

Tipps der Polizei – so schützen Sie sich vor Trickbetrügern: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Öffnen Sie Fremden niemals Ihre Wohnungstür! Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion und benutzen Sie die Türsprechanlage.

Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden.

Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn sie Ihre Wohnung betreten wollen.

Bitten Sie im Notfall Anwohner um Hilfe! Klingeln Sie bei Ihrer Nachbarschaft, auch wenn Ihnen Fremde im Hausflur begegnen und etwas von Ihnen wollen.

Rufen Sie laut um Hilfe, wenn Sie diese brauchen!

Im Notfall immer: 110

Nachdem dieses die Wohnung verlassen hatte, habe sie offenstehende Schranktüren und das Fehlen von Schmuck im Esszimmer festgestellt.

Zwei Stunden später alarmierte eine zweite Frau die Polizei, diesmal in die Pankower Kissingentraße. Sie habe verdächtige Personen beobachtet, die sich mit einem Klemmbrett Zugang zu Wohnungen verschaffen würden. Die Beschreibung des Duos entsprach den Angaben der Seniorin aus der Ghanastraße, Polizisten in Zivil konnten das Duo festnehmen.

Die Einsatzkräfte fanden unter anderem Pfefferspray bei der 27-Jährigen und dem 20-Jährigen, gegen sie wird nun ermittelt. (Tsp)