Sie wollte am Sonnabend zurückfliegen 22-jährige Studentin aus Berlin offenbar von Hamas getötet

Bei den Terrorangriffen der Hamas auf Israel soll auch eine 22-jährige Studentin aus Berlin getötet worden sein. Die Mutter aus dem Raum Bremen hat nach Angaben der „Welt“-Korrespondentin Christina Kensche darüber informiert, dass die Leiche der Studentin gefunden worden sei.

Die Studentin soll demnach in Israel in Begleitung eines britischen Freundes zu Besuch gewesen sein. Die 22-Jährige war nach Kensches Angaben in einem Kibbuz im Süden Israels nahe am Gaza-Streifen. Die Frau habe eigentlich am Sonnabend nach Deutschland zurückfliegen sollen.

Doch am Morgen, als die Hamas Israel überfiel, habe die Studentin ihrer Mutter geschrieben, dass sie den Flug nicht kriegen werde. Denn sie würden beschossen und müssten in den Bunker. „Die letzte Nachricht lautete dann, dass sie ihre Mutter liebe und sich für alles bedanke“, berichtete Kensche bei „Welt TV“.