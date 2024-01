Softairschüsse in Berlin-Lichtenberg 13-Jähriger beschießt Passantinnen aus Wohnung

Ein 13-jähriger Junge soll zwei Passantinnen in Berlin-Lichtenberg mit einer Softairwaffe beschossen haben. Dies berichtet die Polizei am Dienstag. Den Angaben nach hatten am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr zwei Fußgängerinnen in der Atzpodienstraße plötzliche Schmerzen an der Schläfe und der Schulter verspürt. Die 40- und 43-jährigen Frauen vermuteten Schüsse aus einem Mehrfamilienhaus und alarmierten die Polizei.

Bezirke-Newsletter: Lichtenberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Nach Eintreffen der Polizist:innen habe der 13-Jährige diese gemeinsam mit seiner Mutter angesprochen. Nach Polizeiangaben soll der Junge zugeben haben, aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf die beiden Passantinnen geschossen zu haben.

Die Polizei nahm die Personalien des Jungen auf und beschlagnahmte zwei Softairwaffen. Die 40-jährige Fußgängerin erlitt ein Hämatom mit Schwellungen. Sie lehnte eine Behandlung ab. Die zweite Fußgängerin musste nicht ärztlich versorgt werden. (Tsp)