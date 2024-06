Sozialunternehmen nach Hamburger Vorbild geplant Berlin will Wohnungen für Obdachlose und Geflüchtete selbst bauen

Die Berliner Sozialverwaltung erwägt den Aufbau eines landeseigenen „Sozialunternehmens“, um ausreichend Unterbringungsplätze für geflüchtete und obdachlose Menschen bereitzustellen. Entsprechende Pläne skizzierte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) am Mittwoch auf einer Strategiekonferenz zur Wohnungslosenhilfe in Berlin. Dem Tagesspiegel liegen sie in groben Zügen exklusiv vor.

Demnach soll das zu gründende „Sozialunternehmen für Unterbringung und Wohnen“ dafür sorgen, dass künftig Unterkünfte und Wohnungen für notleidende Menschen in ausreichender Anzahl und guter Qualität vorhanden sind. Das soll sowohl durch den Ankauf und Umbau leerstehender Immobilien wie etwa Bürogebäuden als auch durch den Neubau oder die Anmietung von Gebäuden bewerkstelligt werden. Auch die soziale Infrastruktur wie Bibliotheken, Schulen und Beratungsangebote soll durch das Sozialunternehmen bereitgestellt und schließlich vermietet werden.

Konzipiert ist das Unternehmen als sogenannte Anstalt öffentlichen Rechts (AöR). Auf diesem Wege ließe sich die Finanzierung außerhalb des angespannten Landeshaushalts und dementsprechend schuldenbremsenneutral darstellen. Investitionen in größerem Umfang wären möglich. Das Unternehmen würde wirtschaftlich aber nicht gewinnorientiert ausgerichtet, die sogenannte Gewährträgerhaftung läge beim Land Berlin.

Unterbringung kostet Berlin Hunderte Millionen Euro

Ein weiteres Argument für die Gründung eines Sozialunternehmens aus Sicht der Sozialverwaltung: Die aktuell bestehende Abhängigkeit von Privatunternehmern, die mit der Vermietung von Gebäuden für die Unterbringung von Geflüchteten gute Geschäfte machen. Hunderte Millionen Euro zahlt das Land Berlin aktuell allein für die Unterbringung der Geflüchteten in der Stadt, Tendenz steigend.

Darüber hinaus argumentiert die Sozialverwaltung damit, dass der Aufbau regulärer Strukturen den Umbau bestehender Unterkünfte in Wohnraum ermöglichen würde. So ließe sich dem vom Vorgängersenat übernommenen Vorhaben, die Obdachlosigkeit in der Stadt bis 2030 zu überwinden, zumindest näherkommen.

Notunterkünfte wie jene in Tegel soll es künftig nicht mehr geben. © dpa/Sebastian Gollnow

Das Ziel tatsächlich zu erreichen, gilt dagegen als unwahrscheinlich. Zumal die Zahl der Menschen, die vom Land Berlin untergebracht werden müssen, in den kommenden Jahren weiter steigen dürfte. Einer internen Prognose zufolge könnten 2028 bereits 100.000 Plätze benötigt werden. Aktuell sind es knapp 77.000.

Kiziltepe, die den Vorschlag Tagesspiegel-Informationen zufolge unter anderem der Finanzverwaltung zur Begutachtung übermittelt hat, begründete den Vorstoß mit dem zunehmenden Druck auf den Wohnungsmarkt unter anderem durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. „Auf der Zielgeraden sind wir also längst noch nicht“, sagte sie mit Blick auf die angestrebte Überwindung der Obdachlosigkeit.

Sie ergänzte: „Wir denken darum über einen Akteur nach, der uns hilft, Wohnraum zu schaffen.“ Kiziltepe betonte, dieser solle nicht in Konkurrenz zu den landeseigenen Wohnungsunternehmen stehen, die einen anderen Auftrag hätten.

Vorbild für ein Unternehmen, wie es der Sozialverwaltung vorschwebt, ist die 2007 in Hamburg gegründete „Fördern und Wohnen“, ebenfalls eine AöR. Sie erwirbt und entwickelt Unterkünfte, schafft festen Wohnraum, vermietet diesen und erzielt so eigene Einnahmen. Aktuell arbeiten rund 2000 Menschen an über 200 Standorten für das Unternehmen, das neben Geflüchteten und Wohnungslosen auch Menschen mit Handicap oder psychischer Erkrankung unterbringt und sogar betreut.

Tatsächlich hat Berlin seine vorhandenen Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten längst überschritten. Ursprünglich zeitlich befristete Notunterkünfte auf den ehemaligen Flughäfen Tegel und Tempelhof werden sukzessive verlängert und sogar vergrößert.

Hinzu kommen immer neue Unterbringungen im gesamten Stadtgebiet. Weil der Wohnungsmarkt überhitzt ist, finden auch diejenigen Geflüchteten keinen Wohnraum, die längst einen sicheren Aufenthaltsstatus besitzen. Allein bis Ende dieses Jahres wird der zusätzliche Bedarf an Plätzen auf bis zu 6000 geschätzt. Auseinandersetzungen mit den Bezirken sind vorprogrammiert.