Sozius flog durch die Heckscheibe Motorradfahrerin und Mitfahrer bei Auffahrunfall in Berlin verletzt

In Berlin-Weißensee wurden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag eine Motorradfahrerin und ihr Sozius verletzt. Beide mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach handelt es sich um einen Auffahrunfall. Die 20-jährige Motorradfahrerin sei mit ihrem 19-jährigen Sozius gegen 14.30 Uhr auf der Prenzlauer Promenade in Richtung Am Steinberg unterwegs gewesen. Vor ihr fuhren ein 80-jähriger Toyotafahrer und ein 30-jähriger Audifahrer.

Der Senior bremste kurz hinter den Langhansstraße. Der Audifahrer fuhr mit seinem Auto auf das Auto auf und die Motorradfahrerin prallte gegen den Audi. Durch den Zusammenstoß wurde der Sozius gegen die Heckscheibe des Toyotas geschleudert und am Kopf und Rumpf verletzt. Die Motorradfahrerin kam ebenfalls zu Fall und erlitt Verletzungen am Kopf, Rumpf und an den Beinen.

Rettungskräfte brachten die beiden in Kliniken, in denen sie stationär behandelt wurden. Die Autofahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. (Tsp)