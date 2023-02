Sperrung und Stau „Letzte Generation“ ist wieder in Berlin aktiv

Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren derzeit den Autoverkehr auf dem Tempelhofer Damm. In der Nähe der Anschlussstelle der A100 haben sie die Fahrbahn besetzt. Darüber informiert die Verkehrsinformationszentrale.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin befanden sich mehrere Menschen auf der Fahrbah unterhalb einer S-Bahn Brücke. Einsatzkräfte der Polizei seien auf dem Weg, erklärte die Sprecherin.

Nach Angaben der Klimagruppe waren zum Wochenbeginn bundesweit Aktionen geplant. „Uns bleibt nichts als friedlicher Widerstand“, hieß es bei Twitter.

Die Gruppe fordert mehr Maßnahmen für den Klimaschutz, unter anderem ein Tempolimit und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket. Seit Anfang 2022 blockierte sie immer wieder Autobahnausfahrten und andere Straßen in vielen Städten, einen Schwerpunkt bildet Berlin.

Die Aktivisten laden in dieser Woche in mehreren Städten in Deutschland zu sogenannten Krisensitzungen ein. „Lass uns beraten, was wir als Bürgerinnen und Bürger noch tun können!“, heißt es in einem Aufruf bei Twitter.

„Uns war es vollkommen klar, dass es zu weiteren Aktionen kommt und weiterhin einzelne meinen, sie müssten sich auf den Asphalt kleben, wichtige Verkehrswege blockieren und so Tausende in Geiselhaft nehmen“, erklärte Benjamin Jendro, Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin. „Mittlerweile liegen Erkenntnisse vor, dass es eben nicht um ein 9-Euro-Ticket oder ein Tempolimit geht, sondern wir über hierarchische Strukturen reden, die in erster Linie unsere demokratischen Institutionen und Abläufe bekämpfen wollen.“(Tsp)

