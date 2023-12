Staatsschutz ermittelt Antisemitische Schmierereien in Berlin-Mitte

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Mitte beschmiert. Wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel mitteilte, waren ein Hakenkreuz und der Schriftzug „Jude“ in schwarzer Farbe angebracht worden. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Laut Polizeiangaben wurden die Schmierereien gegen Mitternacht von den beiden Bewohnern der Wohnung entdeckt. An dem Balkon der Männer ist sichtbar eine israelische Flagge angebracht. Inwieweit die Schmierereien in Zusammenhang mit der Flagge stehen, sollen die weiteren polizeilichen Ermittlungen ergeben.

Es handelt sich nicht um die erste Sachbeschädigung dieser Art. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem Krieg in Gaza haben antisemitische Straftaten in Berlin ein Rekordhoch erreicht.