Stadtgut Blankenfelde vermisst Jungtiere Schafe Idefix und Maroszan aus Berliner Wohnprojekt verschwunden

Zwei junge Schafe sind aus dem Stadtgut Blankenfelde verschwunden. Die Bewohner des Wohnprojekts im Norden von Pankow stellten den Verlust am Nachmittag des 2. Februar fest. Für sie ist klar: Die Tiere wurden von der Weide gestohlen.

„Sie wurden wahrscheinlich auf der Berliner Straße am Zingergraben Nord verladen“, schreibt die Initiative auf einem Suchplakat. Zuerst hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Die Tiere sind ein und zwei Jahre alt. Idefix ist eine Kreuzung aus den Schafsrassen Romanov und Coburger Fuchs. Sein Fell ist hell, auffällig sind hellbraune Flecken an Kopf und Beinen. Idefix wird als zutraulich und freundlich beschrieben.

Maroszan ist eine Kreuzung aus den Rassen Romanov und Bentheimer. Er ist klein und wollig, die Flecken an Kopf und Beinen sind hellgrau. Auch er ist zutraulich und freundlich – was den Dieben das Einfangen leichter gemacht haben dürfte. Beide Schafe sind gechipt.

Die Bewohner des Stadtguts bitten um Hinweise per E-Mail an kontor@stadtgut-blankenfelde.de oder per Telefon unter 030-40058182.

