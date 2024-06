Berlins Wahrzeichen an der Havel „Das ist der Vier-Fenster-Blick am Grunewaldturm“

Kennen Sie den „Vier-Fenster-Blick“ am Berliner Grunewaldturm? Diese ganz besondere Geschichte erzählte jetzt Segler Burkhard Buder im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Buder, 67, hat früher die Zahntechniker-Meisterschule in Berlin geleitet, zog von Kreuzberg nach Spandau, wohnt heute in Kladow.

An der Sitzbank in Gatow hängt ein Erklärzettel zum „Vier-Fenster-Blick“. Gegenüber steht der Grunewaldturm. © Buder

Herr Buder, Sie stecken hinter dem neuen Zettel, der am Gatower Havelufer baumelt – gegenüber dem Grunewaldturm. Welche Geschichte steckt dahinter?

Ich bin Segler, fahre gern mit dem Rad am Havelufer und kenne den Fluss ganz gut. Irgendwann stieß ich auf die Geschichte des ‚Vier-Fenster-Blicks‘ am Grunewaldturm. Aber immer, wenn ich davon sprach, guckten mich alle ratlos an: Der-was-für-ein-Blick?