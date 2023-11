Berlins Weihnachtsmarkt-Klassiker Die Buden leuchten wieder in der Altstadt Spandau

Die Weihnachtsmarktsaison beginnt mit einem echten Klassiker: dem Weihnachtsfest in den Gassen der Spandauer Altstadt. Los geht’s wie immer am Tag nach Totensonntag, also am Montag, 27. November.

Nach drei Corona-Wintern kehrt der Weihnachtsmarkt um Sven-Uwe Dettmann komplett aus der Zitadelle in die Altstadt zurück (11-20 Uhr, Freitag und Sonnabend bis 22 Uhr). Die meisten der 100 Buden stehen schon; die letzten wurden auf Hängern am Donnerstag über das Kopfsteinpflaster gezogen.

Überall schrauben und hämmern die Handwerker in den Gassen, bestaunt von all den Besuchern der Altstadt.

Das Fest vor dem Rathaus steht auch schon. © André Görke

Am Donnerstag wurde nun auch ein froßer Baum auf den Marktplatz geliefert und vor dem Rathaus dreht sich das Weihnachtskarussell.

Auf dem Marktplatz steht eine große Pyramide, mehr als 100 Stände sind in den Gassen aufgebaut. An der Kirche St. Nikolai findet wieder der mittelalterliche Teil des Weihnachtsmarktes seinen Platz.

Und ab nächster Woche nenne ich Ihnen immer wieder viele Tipps und Termine im Spandau-Newsletter, was in Spandaus Ortsteilen so Weihnachtliches geplant ist: Danke für alle Ihre Hinweise!

