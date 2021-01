Mehrere Mitarbeiter sollen an den Geräten für die Passagierkontrollen am Flughafen BER Stromschläge bekommen haben. Das schreibt die Gewerkschaft Verdi am Montag in einer Pressemitteilung. Demnach habe es insgesamt bereits mehr als 60 solcher Unfälle gegeben. Mitarbeiter hätten von "starken Schmerzen, Taubheitsgefühl und Benommenheit" berichtet.

"Mehrfach mussten Verletzte via Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser transportiert werden", heißt es von Verdi. Die Unfälle träten an allen Geräten der Gepäckkontrolle im Terminal auf und könnten bei Kontakt auch Passagiere treffen.

Die Gewerkschaft fordert daher, die "Arbeit an den betroffenen Geräten sofort und so lange einzustellen, bis die technische Ursache für die Arbeitsunfälle gefunden und zweifelsfrei abgestellt ist", sagt Benjamin Roscher, der zuständige Landesbezirksfachbereichsleiter. Das käme einer Schließung des Terminals gleich.

Am alten Flughafen Schönefeld stünden "reichlich Ausweichkapazitäten zur Verfügung", da aufgrund der Coronakrise das Passagieraufkommen ohnehin sehr niedrig sei.

Betroffen sind die Mitarbeiter der Firma "Securitas", die im Auftrag der Bundespolizei die Passagierkontrollen am BER durchführt. Darum ist auch die Bundespolizei zuständig für die Maschinen.

Von der heißt es auf Anfrage, man habe die Maschinen nach ersten Hinweisen Mitte Dezember überprüfen lassen. "Technische Mängel an den Anlagen der Kontrolltechnik konnten ausgeschlossen werden", schreibt die Bundespolizei in der Stellungnahme.

Es handle sich bei den beschriebenen Vorkommnissen um elektrostatische Entladungen. "Diese führen in der Regel zu keinen Verletzungen, können jedoch Schreckreaktionen verursachen." Ein Gutachter sei zu dem Schluss gekommen, dass die Geräte den gültigen Normen entsprächen.

Um solche elektrostatischen Entladungen zu verhindern, habe man "Antistatik-Schlüsselanhänger ausgeteilt", außerdem empfiehlt die Bundespolizei "das Tragen von ableitfähigem Schuhwerk". (Tsp)