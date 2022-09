Sticker zeigt FFP2-Maske mit Hakenkreuz : SPD-Parteibüro in Brandenburg mit Nazi-Aufklebern verschandelt

Am Wochenende ist ein SPD-Parteibüro in Königs Wusterhausen mit rechten Parolen beklebt worden. Anzeige wurde am Montag erstattet – der Staatsschutz ermittelt.