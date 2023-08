Stillen, weinen, loslassen Über die Eingewöhnung in der Kita gibt es viele Mythen

Beim zweiten Eingewöhnungsversuch lief es zwischendurch gar nicht so schlecht für Anton (Name geändert). Fast drei war er da. „Wir hatten diesmal extra um mehr Zeit für die Eingewöhnung gebeten und dem Kinderladen gesagt, dass wir das mit einem Kinderpsychologen besprochen hätten“, erzählt seine Mutter, Juliane Fiedler (Name geändert). Der Charlottenburger Kinderladen sei zwar nicht gerade begeistert davon gewesen, habe es aber erlaubt. „Dadurch klappten auch die Trennungen sehr erfolgreich und ohne Tränen. Lediglich nach längeren Trennungen zeigte mein Sohn, dass es ihm zu viel gewesen war.“