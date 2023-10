Straße steht unter Wasser Feuerwehr repariert geplatzte Leitung in Berlin-Hellersdorf

Am Dienstagmittag ist in der Parchimer Straße in Berlin-Hellersdorf mutmaßlich eine Wasserleitung geplatzt. Das bestätigte die Feuerwehr auf Nachfrage des Tagesspiegels. Zuerst zeigte ein Video auf X, ehemals Twitter, eine unter Wasser gesetzte Straße.

Die Feuerwehr wurde gegen 13.10 Uhr alarmiert und sei derzeit mit zwölf Einsatzkräften vor Ort, so ein Sprecher. Von der beschädigten Wasserleitung seien außerdem acht Einfamilienhäuser betroffen. Die Berliner Wasserbetriebe stehen der Feuerwehr mit zusätzlichen Kräften bei. Die Arbeiten dauern weiterhin an. (Tsp)