Streit eskaliert in Berlin-Wedding Unbekannter sticht 33-Jährigen in den Oberkörper und flieht

In Berlin-Wedding ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mann mit einem bisher unbekannten Gegenstand angestochen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich gegen 2.15 Uhr ein 33-Jähriger und ein derzeit unbekannter Mann in der Müllerstraße Ecke Seestraße gestritten haben. Der Unbekannte soll dabei dem 33-Jährigen mit einem Gegenstand in den Oberkörper gestochen haben. Zeugen beobachteten die Situation und berichteten.

Der Unbekannte flüchtete vom Tatort, bevor die Polizei eingetroffen war. Der Verletzte wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde operiert und nach Angaben der Polizei stationär aufgenommen.

Womit der 33-Jährige verletzt wurde, sei derzeit unklar. Ein Fachkommissariat der Kriminalpolizei ermittelt.