In Kreuzberg sind in der Nacht zum Samstag Schüsse gefallen. Vier Menschen sind laut Polizei mit Schussverletzungen in Krankenhäuser gebracht worden. Die Ermittler gehen nach Tagesspiegel-Informationen von einer Auseinandersetzung im Milieu der organisierten Kriminalität aus. Es habe eine "wechselseitige Auseinandersetzung" gegeben - also eine Schießerei.

Bei den Verletzten handelt es sich um vier Männer im Alter von zweimal 30 sowie 39 und 42 Jahren. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft, ob Haftbefehle wegen versuchten Mordes gegen sie beantragt werden können. Es handle sich um die üblichen Verdächtigen, hieß es.

Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierten Anwohner die Polizei, die die Schüsse in der Stresemannstraße in unmittelbarer Nähe der SPD-Parteizentrale kurz vor vier Uhr gehört hatten.

Die Einsatzkräfte fanden drei Verletzte noch am mutmaßlichen Tatort. Ein vierter Verletzter sprang in den nahen Landwehrkanal, aus dem ihn Rettungskräfte herauszogen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Verbrechen im Milieu der Organisierten Kriminalität aus.

Rund um den U-Bahnhof Möckernbrücke, der direkt am Landwehrkanal liegt, suchte die Polizei mit Taschenlampen das Unterholz im Uferbereich ab. Die 1. Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Mehrere Dutzend zum Teil schwer bewaffnete Polizeibeamte waren bereits vor Sonnenaufgang rund um den Ort des Geschehens im Einsatz. Auch ein Hubschrauber flog auf der Suche nach Beteiligten über der Hauptstadt. Festnahmen gab es zunächst nicht.

Der Tatort befindet sich augenscheinlich in einer Toreinfahrt an der Stresemannstraße, wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur vor Ort berichtete. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab, nicht zuletzt für die Spurensicherung. Einem Polizeisprecher zufolge waren auch Polizeitechniker am Ort.

In der Stresemannstraße 23 gegenüber der SPD-Parteizentrale war in einer Tür ein Einschussloch zu sehen, wie der dpa-Fotograf berichtete, nicht weit davon entfernt ein weiteres Einschussloch in einer Glastür. Der Fußweg vor dem mutmaßlichen Tatort war abgesperrt.

In Berlin gibt es immer wieder Auseinandersetzungen auch zwischen einzelnen Gruppen oder Familien. Zuletzt hatte es Ende November in Kreuzberg Schüsse auf einen 29-Jährigen gegeben. Er wurde schwer verletzt und musste notoperiert werden. Der Verletzte gehört zu einer arabischen Großfamilie, wie ein Sprecher der Polizei mitgeteilt hatte. Kurz darauf hatte es eine Attacke von etwa zehn Männern auf eine Erdgeschosswohnung und ein Auto gegeben. Außerdem soll der Großvater des angeschossenen 29-Jährigen bedroht worden sein. Die Polizei geht von einer Fehde zwischen Mitgliedern arabischstämmiger Großfamilien aus.

Im Februar hatte eine Schießerei am Berliner Tempodrom in der Möckernstraße, nicht weit vom aktuellen Tatort entfernt, mit einem Toten und vier Verletzten für Aufsehen gesorgt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz, Mordkommission inklusive. Gegen einen 48-jährigen Mann, der einen 42-Jährigen erschossen haben soll und bei der Auseinandersetzung selbst schwer verletzt wurde, wurde damals Haftbefehl wegen Totschlags erlassen.

Auch in diesem Fall gehen die Ermittler von einem Konflikt zwischen Clans aus. Es soll um Revierstreitigkeiten zweier konkurrierender Familien gegangen sein. (Tsp, dpa, AFP)