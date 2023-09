Streit in Berlin-Mitte eskaliert Betrunkene attackieren Vierergruppe am Alexanderplatz und klauen Musikbox

Nach einem Raub am späten Dienstagabend in Berlin-Mitte hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Das teilte die Behörde am Mittwochvormittag mit.

Gegen 23.20 Uhr soll es in der Karl-Liebknecht-Straße zwischen zwei Gruppen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Nachdem die Situation eskaliert war, attackierte eine Gruppe, bestehend aus zwei Männern, die zweite Gruppe. Dabei entwendete das Duo den vier Personen eine mobile Lautsprecherbox.

Anschließend versuchten die beiden nach Polizeiangaben, die Taschen der Gruppe an sich zu reißen. Das Vorhaben blieb jedoch ohne Erfolg, woraufhin die beiden Männer im Alter von 30 und 38 Jahren flüchteten.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten die beiden Verdächtigen in der Nähe des Tatorts festnehmen. Der Bluttest auf der Polizeistation stellte einen erheblichen Alkoholwert fest. Die Probe ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von rund zwei Promille, beim 38-Jährigen von 1,6 Promille. Außerdem mussten sich die Verdächtigen einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen, so in der Mitteilung. (Tsp)