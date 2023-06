Streit in Neuköllner Café eskaliert Männer gehen aufeinander los – mehrere Verletzte

Wegen einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist die Berliner Polizei am Mittwochabend nach Neukölln ausgerückt. In einem Café auf der Sonnenallee sei es gegen 22.30 Uhr zwischen einer Personengruppe und den Mitarbeitern des Lokals zu einem Streit gekommen, der schnell körperlich geworden sei, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag auf Nachfrage mit. Zuerst hatten „Berliner Morgenpost“ und „B.Z.“ berichtet.

Auf Twitter teilte der Journalist Claas Meyer-Heuer Videos, die die Situation am Mittwochabend zeigen sollen. Auf der ersten Aufnahme ist zu sehen, wie mehrere Männer vor einem Lokal zunächst mit Fäusten und anschließend auch mit Kisten und Stühlen aufeinander einschlagen. Ein zweites Video soll zeigen, wie sich die Auseinandersetzung auf die Tellstraße verlagerte.

Die Polizeisprecherin erklärte auf Nachfrage, die Aufnahmen seien der Polizei bekannt. Zu den Einzelheiten könne sie jedoch noch keine Angaben machen, da diese noch Gegenstand der Ermittlungen seien.

Nach Angaben der Polizeisprecherin flüchtete die Personengruppe vor Eintreffen der Einsatzkräfte von der Sonnenallee in Richtung Tellstraße. Im Nahbereich konnte die Polizei noch zwei 21 und 27 Jahre alte Beteiligte stellen. Beide hätten über Atemwegsreizungen geklagt. Während der 27-Jährige vor Ort ambulant behandelt wurde, brachten Rettungskräfte den jüngeren Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Grund für ihre Atemwegsreizungen war zunächst unklar.

Zwei am Streit beteiligte Mitarbeiter des Cafés im Alter von 34 und 37 Jahren erlitten Kopfverletzungen. Der 34-Jährige sei ambulant behandelt worden. Sein Kollege wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Ob die vier Verletzten auch als Tatverdächtige gelten, sei ebenso wie die Hintergründe der Auseinandersetzung noch Gegenstand der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, sagte die Polizeisprecherin. Auch wie viele Personen genau beteiligt waren, sei noch unklar. (Tsp)