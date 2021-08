Der Berliner Bildhauer und Umweltaktivist Ben Wagin ist am Sonntag in der Gemeinde Seddiner See südlich von Potsdam, im Ortsteil Kähnsdorf, begraben worden. Das teilte der Grünen-Politiker Michael Cramer, ein langjähriger enger Freund von Wagin, dem Tagesspiegel mit.

„An der Beerdigung haben rund 100 Menschen teilgenommen, es war eine würdige Zeremonie“, sagte Cramer. Auf dem Friedhof liege auch ein Freund von Wagin.

Um den Ort der Bestattung hatte es tagelang Diskussionen gegeben. Der Baumpatenverein, den Wagin gegründet und bis zuletzt geführt hatte, hatte stets auf einer Bestattung in Seddier See bestanden und sah sich damit als Vollstrecker von Wagins letztem Willen.

Die Brandenburger Künstlerin Nicole Siebert hatte dagegen bereits frühzeitig eine Grabstelle auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte für Wagin gesichert. Auch sie betrachtete sich als Vollstreckerin von Wagins letztem Willen. Ihrer Ansicht nach sei es undenkbar gewesen, dass Wagin in Brandenburg begraben werden wollte. Mit dem Grab in Mitte wollte sie auch Wagin als Künstler entsprechend würdigen.

Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof sind mehrere Prominente begraben. Ende vergangener Woche hatte sie allerdings die Grabstelle wieder zurückgezogen, um weitere Diskussionen zu vermeiden.

Ben Wagin, Schöpfer des „Parlaments der Bäume“, eine Installation zum Gedenken an die Mauertoten im Regierungsviertel, ist Ende Juli im Alter von 91 Jahren gestorben.