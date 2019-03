Die beiden wichtigsten Verbände haben die Verhandlungen mit dem Senat um den Radverkehrsplan im Streit abgebrochen. Das teilten der Berliner ADFC und der Verein "Changing Cities", der aus dem Radentscheid entstanden ist, mit.

„Der Senat konnte keine verbindliche Zusagen für die weitere Beteiligung der Zivilgesellschaft machen“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme beider Verbände.

Seit Dezember verhandelten diese beiden sowie der BUND mit dem Senat und den Abgeordneten der Rot-Rot-Grünen Koalition über die Vorgaben für den Radverkehrsplan. Dieser ist durch das Mobilitätsgesetz vorgeschrieben. Er soll wichtige Details zur Radinfrastruktur regeln, wie die Breite und Oberfläche von Radwegen. Zudem soll er festlegen, wann welche Maßnahmen fertig werden müssen.

„Die Vorgaben für den Radverkehrsplan sind daher ein entscheidender Schritt, um die stockende Verkehrswende endlich ins Rollen zu bringen“, heißt es in der Stellungnahme weiter.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Ohne den Radverkehrsplan fehlt den Planern im Senat und den Bezirken die Grundlage, „sie werden nun entweder gar nicht tätig, oder sie handeln ins Blaue hinein“, kritisieren die Aktivisten. Alles werde von der Verkehrsverwaltung „ein ums andere Jahr verschleppt“. Das Beteiligungsversprechen der Grünen löst sich gerade in heiße Luft auf”, sagte Stefan Lehmkühler von Changing Cities am Donnerstagabend.

Am Freitagmorgen wurde die Kommunikation wieder aufgenommen – aber nur in Form gegenseitiger Beschuldigungen auf Twitter. Peter Feldkamp, früher vom Team Radentscheid und nun in der Verkehrsverwaltung tätig, warf ADFC und seinem früheren Verband über Twitter vor, „lieber symbolisch mit wehendem Trenchcoat und vorgefertigter Pressemeldung vom Feld zu lindnern als weiter im Gespräch zu bleiben“.

"Entweder verarscht Regine Günther den Radentscheid oder ...."

Heinrich Strößenreuther, Initiator des Volksentscheids Fahrrad, wurde genau so polemisch: „Entweder verarscht Regine Günther den Radentscheid und den ADFC und ist nicht mehr zu halten. Oder sie tut es im Auftrag der Spitzen der Grünen." Strößenreuther forderte die Parteispitze der Grünen zu einer Stellungnahme auf. Melanie Henneberger, Referentin des Verkehrsstaatssekretärs Ingmar Streese twitterte: „Changing Cities und ADFC haben sich leider von dem schon erreichten Konsens verabschiedet. Schade!“

Die von Regine Günther (parteilos, für Grüne) geführte Verkehrsverwaltung reagierte erst am Freitagnachmittag: „Das kam für uns überraschend – für den dritten Teilnehmer, den BUND Berlin, im Übrigen auch.“ Tilmann Heuser vom BUND unterstützt die Verkehrsverwaltung: „Eigentlich waren wir auf gutem Weg, die Grundlagen für ein gutes, zielorientiertes Zusammenspiel von zivilgesellschaftlichen Initiativen und Verwaltung zu entwickeln.“ Heuser ist optimistisch, dass man sich zusammenraufen werde. Auch Günthers Sprecher Jan Thomsen sagte: „Wir bedauern diesen Schritt, gehen aber davon aus, dass sich die Initiativen an den Radverkehrsplanungen weiterhin beteiligen wollen.“ Nach Angaben der Verkehrsverwaltung soll der Radverkehrsplan „das entscheidende Dokument für die Radinfrastruktur sein“.

ADFC und Radentscheid kritisieren seit Monaten, dass es mit dem Ausbau der Fahrradinfrastruktur in Berlin nicht voran geht und aus dem Hause der Verkehrssenatorin überwiegend Ankündigungen kommen, aber keine Taten.

Lesen Sie mehr zum Fahrradverkehr in Berlin

- Der lange Weg zum Radweg an der Heerstraße. Vor einem Jahr wurden 60 Bäume an der Heerstraße gefällt. Jetzt geht es los. Die Baustelle wird kniffelig - und ist kurios. Hier der Blick in den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

- Elf Radfahrer starben 2018 im Berliner Verkehr. Die Polizei hat die Verkehrsunfallbilanz vorgestellt. Die vielen schrecklichen Unfälle sind ein Armutszeugnis. Mehr im Fahrrad-Blog des Tagesspiegel.

- Anleitung für Berlins Verkehrswende. Als Initiator des Volksentscheids Fahrrad in Berlin wurde er berühmt. Nach einer Pause ist Heinrich Strößenreuther nun zurück - mit einem Buch. Hier der Tagesspiegel-Text.

- „Sharing is caring“, heißt es so schön, wer teilt, der kümmert sich. Doch um die Außenbezirke kümmert sich beim Carsharing und Bikesharing bislang niemand so richtig. Hier der Text aus dem Marzahn-Newsletter vom Tagesspiegel.

- Warum kommt die Verkehrswende bei der Fahrradbranche nicht an? Fahrradfahren gilt als elementarer Bestandteil neuer Verkehrspolitik und gesunder Trend. Doch Handel und Industrie merken davon noch nichts. Hier der Tagesspiegel-Text.

Lesen Sie mehr aus Ihrem Bezirk

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Mehr zum Thema Der Fahrrad-Blog des Tagesspiegel Elf Radfahrer starben 2018 im Berliner Verkehr