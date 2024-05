Streit zwischen Kindern in Berlin eskaliert Achtjähriger schneidet Mitschüler mit Anspitzer-Klinge den Unterarm auf

In Spandau ist am Freitag ein Streit zwischen zwei Grundschülern eskaliert. Das teilte die Polizei am Sonnabend mit. Demnach hätten sich die beiden sieben und acht Jahre alten Jungs zunächst geschubst. Anschließend habe der Achtjährige dem Jüngeren mit der Klinge eines Anspitzers den Unterarm aufgeschnitten.

Eine Horterzieherin versorgte den verletzten Jungen; alarmierte Rettungskräfte brachten ihn dann in eine Klinik. Dort musste die Wunde genäht werden.

Der Achtjährige indes wurde seinen Eltern übergeben. „Weder er noch seine Eltern zeigten bei der Klärung des Sachverhalts Reue“, teilte die Polizei mit. Nun ist das Kind zunächst vom Unterricht suspendiert. (Tsp)