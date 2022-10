Stromausfall in Berlin 650 Haushalte in Zehlendorf betroffen

Am Donnerstag um 13.13 Uhr kam es in Zehlendorf-Mitte zu einem Stromausfall. Etwa 650 Haushalte sowie 150 Gewerbe hatten keine Energie mehr, Geschäfte und Ampeln am Teltower Damm blieben dunkel.

Betroffen war der Bereich Anhaltiner-, Düppel- und Kirchstraße, der Teltower Damm sowie angrenzende Straßen. Auch das Rathaus Zehlendorf hatte keinen Strom mehr. Es sei zu einem Fehler in einem Zehn-Kilovolt-Kabel gekommen, teilte Olaf Weidner, der Pressesprecher der Stromnetz Berlin GmbH, auf Nachfrage mit.

Durch Umschaltungen sei der Fehler umgangen worden. „Ziemlich genau zehn Minuten” habe der Stromausfall gedauert, um 13.23 Uhr sei das Netz wieder hergestellt gewesen. Jetzt werde nach der „Detailursache” der Störung gesucht, so der Sprecher.

Zur Startseite