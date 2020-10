Bernd Neff und sein Team wollen nicht warten bis Februar oder März 2021 – nur damit sie genau da weitermachen können, wo sie vergangenen März aufhören mussten. Wegen Corona. Zu viel Zeit scheint vergangen – und die Welt ist nicht mehr dieselbe, schon gar nicht in seiner Welt: dem Tourismusgeschäft.

Der Gründer und Geschäftsführer der Kreuzberger Agentur I Love Travel GmbH stand damals kurz davor, sein Tourismusfestival zu veranstalten – in Kooperation mit der Messe Berlin, die zeitgleich unterm Funkturm die ITB Berlin ausrichten wollte, die weltgrößte Tourismusmesse.

Neff hatte als Ergänzung seine „We Love Travel!“ in der Arena Treptow geplant als Mischung aus Messe, Kongress und Festival, das jüngere und urbane Reisewillige anspricht – und Reiseveranstalter, Verlage und Ausrüster, die diese Zielgruppe als Kunden gewinnen wollen, versteht sich.

Daraus wurde nichts, auch weil Bernd Neff selbst zu den ersten Personen in der Stadt gehörte, die in Kontakt mit Covid-19 kamen: Der erste offizielle Corona-Infizierte, ein 22-jähriger Mann, Berlins „Patient Null“, war Praktikant bei einer Firma in seinem Großraumbüro. Neff und sein Team mussten über Wochen in Quarantäne, wenige Tage später erkrankte er auch selbst an dem Virus.

Mittlerweile waren seine Mitarbeiter wieder voll in die Spur gekommen, um ihr Reisefestival als Hybridveranstaltung nachzuholen – am selben Ort, ab dem 16. bis 18. Oktober. Ein paar wenige Hundert Aussteller und Fachleute und – zeitlich versetzt – insgesamt rund 1200 Besucher am Ort selbst: Das war die neue Idee. Aber Mitte vergangener Woche zogen Neff und Partner die Notbremse und bauen die Halle nun zum TV-Studio um. Besucher werden nun ausschließlich online an der „We Love Travel!“ teilnehmen können.

Der Freitag bietet Programm für Fachbesucher. Der kostenlose Livestream am Sonnabend und Sonntag richtet sich hingegen an alle Reisefreunde. „Wir müssen das Programm umstellen, damit es noch abwechslungsreicher wird und die virtuellen Besucher auch gern dran bleiben“, sagt Neff.

Abwechselnd soll es nun Vorträge, Diskussionsrunden und Filme geben. „Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie einen Themenabend auf dem Sender arte“, sagt er. „Wir wollen eine Fernwehtherapie bieten, viel Kopfkino erzeugen“. Die meisten können derzeit nur auf dem Sofa surfen, aber jetzt sei doch die Zeit, sich über Reisen für die Zukunft Gedanken zu machen.

Die fehlenden Einnahmen von Besuchern und Ausstellern seien „finanziell schon ein Dämpfer“, sagt der Organisator. Trotzdem könne das Projekt ein großer Erfolg werden, wenn viele Gäste den Stream einschalten würden. Technisch sei die „We Love Travel!“ für mindestens 100.000 Besucherinnen und Besucher gerüstet.