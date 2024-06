Süßes Spandau „Wir kommen mit 2000 Eisbechern zum Fest der US-Botschaft“

Was für ein süßes Fest: 2000 Leute feiern am Berliner Wannsee eine große US-Party - mittendrin: Der Chef von Florida Eis aus Spandau. Mit Olaf Höhn, 74, sprach der neue Tagesspiegel-Newsletter „Spandau Daily“ über sein neues Eis und sein USA-Faible.

Was also bieten Sie am Donnerstag in Wannsee, Herr Höhn? „Wir haben für diesen Abend mit einer Eisfirma aus den USA ein Eis kreiert, einen ‚Freundschaftsbecher‘ zur Völkerverständigung“, sagte Höhn dem neuen Tagesspiegel-Newsletter „Spandau Daily“, den Sie als Tagesspiegel-Plus-Abonnent bis zu den Sommerferien testweise erhalten.

Und diesen Eisbecher gibt’s heute für die 2000 Botschaftsgäste in der American Academy, erzählt Höhn. Die US-Botschaft um Amy Gutmann habe sich bei ihm gemeldet, ob er Lust habe. Es naht der Unabhängigkeitstag in den USA am 4. Juli.

So sieht der Eisbecher aus, den Florida Eis und Jenni Briton am Abend anbieten. © Florida Eis

Lust hatte der Gründer von Florida Eis, zumal mit ‚Jeni’s Ice Creams‘ aus Ohio echte Expertise nach Spandau reiste. Und oben sehen Sie ein Foto, wie der Becher aussieht - natürlich im USA-Look mit Sternchen.

„Die Anfrage der US-Botschaft war eine Ehre“, so Höhn. „Und Jeni, also Jeni Britton, hat fast 100 Filialen in den USA, sie ist einige Nummern größer, aber sie kannte mich. Das hat mich sehr gefreut.“

Letzte Woche in Staaken wurde also ‚rumexperimentiert, denn am alten Flugplatz steht die Florida-Fabrik. Höhn: „Jeni hat sogar Krokant aus den USA eingeflogen. Hat mehr Kalorien, ist aber sehr lecker.“ Vier Eisbecher wird’s heute zum US-Fest geben:

Mandel-Krokant

Erdbeereis mit Erdbeersauce

Mango-Maracuja (vegan)

Erdnussbutter-Eis mit salted caramel mit Salzbrezel

Sein persönliches Lieblingseis? „Ich bin ein Süßmaul, aber ich mag’s eher klassisch: Vanilleeis ohne Schnick-Schnack“, sagte mir Höhn am „Spandau Daily“-Telefon.

„Eismänner mögen alle“, sagt Florida-Eis-Gründer Olaf Höhn. © Alice Epp TSP

Dann sprach er mit mir über seine USA-Liebe. „Ich wollte vier Mal in meinem Leben in die USA auswandern, hat aber nie geklappt. Ich war oft da, habe 30.000 Meilen mit der Familie im Wohnwagen von Kanada bis Florida zurückgelegt. Ich fand schnell Anschluss: Eismänner mögen alle“, erzählt Höhn und lacht.

1984 hat er „Florida Eis“ an der Klosterstraße in Spandau gegründet – eigentlich sollte der Laden „Miami Eis“ heißen (wegen „Miami Vice“), aber den Namen gab’s schon. Also wurde es „Florida Eis“ und eine Berliner Wirtschaftsgröße.