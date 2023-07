Tageseinnahmen und Alkohol erbeutet Unbekannte überfallen Berliner Späti mit Schusswaffe und Schlagstock

In der Nacht zu Sonntag haben zwei Unbekannte einen Spätkauf in Berlin-Hellersdorf überfallen. Dabei attackierte das Duo den 27-jährigen Angestellten mit einem Teleskopschlagstock und bedrohte ihn mit einer Schusswaffe, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 0.20 Uhr am Cecilienplatz, als sich der Angestellte gerade vor dem Geschäft aufhielt. Plötzlich sollen die beiden Unbekannten aufgetaucht sein, das Opfer mit einer Schusswaffe bedroht und mit einem Telekopschlagstock geschlagen haben. Unter weiteren Schlägen sollen die beiden Männer den 27-Jährigen dann in den Spätkauf geschubst und die Öffnung der Kasse gefordert haben, hieß es weiter.

Das Duo erbeutete die Tageseinnahmen sowie alkoholische Getränke und floh anschließend in unbekannte Richtung. Der Angestellte musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Ein Raubkommissariat ermittelt. (Tsp)