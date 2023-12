Täter konnte entkommen 24-Jähriger bei Messerangriff in Neukölln schwer verletzt

In Neukölln ist ein 24-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Täter ist noch nicht gefasst, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen.

Zu dem Angriff kam es nach Polizeiangaben um kurz vor Mitternacht in der Weisestraße. Durch mehrere Stiche in den Oberkörper und in ein Bein habe der 24-Jährige innere Verletzungen erlitten und sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Der Angreifer soll nach der Tat in Richtung Kienitzer Straße geflüchtet sein, hieß es weiter. Zu dem Tatverdächtigen sowie zu den Hintergründen der Tat ermittelt nun die Polizei. (Tsp, dpa)