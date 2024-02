Täter waren vermummt Elfjähriger Junge in Berlin-Lichtenberg getreten und geschlagen

In Lichtenberg ist ein elfjähriger Junge am Sonntagnachmittag von Unbekannten beleidigt und geschlagen worden. Laut Polizeiangaben befand sich der Junge gemeinsam mit zwei Freunden kurz vor 17 Uhr auf dem Heimweg in der Leuenberger Straße in Alt-Hohenschönhausen, als plötzlich drei Vermummte auf sie zuliefen. Die Freunde des Elfjährigen rannten daraufhin weg und brachten sich in Sicherheit.

Zunächst habe einer der Täter den Elfjährigen beleidigt, dann sei ein anderer auf ihn zugegangen und habe ihn zweimal mit der Faust ins Gesicht geboxt, hieß es seitens der Polizei. Der Junge fiel hin, woraufhin das Trio ihn auch getreten habe. Als die drei Täter schließlich von ihm abließen und sich entfernten, sei er umgehend nach Hause zu seiner Mutter gerannt.

Mit einer aufgeplatzten Lippe sowie Schmerzen im Rücken- und Bauchbereich wurde der Elfjährige von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in eine Klinik transportiert. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 ermittelt.